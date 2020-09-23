Батька принес клятву главы Республики

Александр Лукашенко вновь официально стал главой Белоруссии. Во Дворце Независимости проходит церемония инаугурации.

Об этом сообщает Belta. Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Республики, принес клятву на местном языке. Затем Батька подписал акт о принесении присяги. После он получил из рук председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной удостоверение о том, что он стал президентом страны.

Как пишет портал, на мероприятие позвали несколько сотен человек, в том числе депутатов, членов Совета Республики и журналистов. Однако заранее об инаугурации нигде не сообщалось.

СМИ заподозрили, что эта церемония пройдет 23 сентября лишь утром. Президентский Дворец Независимости был взят под усиленную охрану. У ворот был почетный караул в парадной форме.

При этом пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась СМИ называть дату церемонии, которая, по закону, должна пройти в течение двух месяцев после выборов.

В Белоруссии же продолжаются протесты недовольных результатом голосования.