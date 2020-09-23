Оппозиция подозревает, что церемония может быть проведена 23 сентября

Администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко отказалась назвать точную дату инаугурации избранного 9 августа главы республики.

"Мы вам обязательно сообщим",

– заверила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт корреспондента РИА "Новости". Комментировать появившиеся в интернете сообщения, что церемония назначена на 29 сентября, Эйсмонт не стала.

Между тем утром в среду, 23 сентября, некоторые телеграм-каналы предположили, что инаугурация может состояться в ближайшие часы. Они публикуют видео и фото из Минска, на которых видно что президентский Дворец Независимости взят под усиленную охрану, почетный караул в парадной форме, а к воротам подъезжают автобусы с людьми тоже "при параде".

"Куда это мы такие нарядные?"

– задается вопросом автор канала Kotsnews. По его мнению, это могут быть гости, приглашенные на инаугурацию Лукашенко. Тот факт, что о ней не стало известно раньше, означает либо преданность окружения президента своему лидеру, либо, что они сами о ней не знали заранее.

По закону, церемония вступления в должность нового главы Белоруссии должна состояться в течение двух месяцев после выборов. Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявляла, что Лукашенко остается у власти до 5 ноября, после этого срок его полномочий истекает, а выборы 9 августа он проиграл, несмотря на официальные итоги. Аналогичного мнения придерживаются в Европе.