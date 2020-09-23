В Белоруссии угрожали Тихановской смертью

В Белоруссии угрожали Тихановской смертью
Светлана Тихановская. Фото: EPA
продолжениеЛукашенко может захватить часть Европы по приказу Путина - СМИ
Оппозиционерку припугнули в ЦИК Республики

Светлана Тихановская покинула страну не по собственной воле. Она была вынуждена уехать из-за угроз жизни – своей и мужа. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина.  

Перед тем как экс-кандидат отправилась в Литву, 10 августа она побывала в Центризбиркоме Белоруссии – собиралась подать жалобу на прошедшие днем раньше президентские выборы. Но в кабинете главы ЦИК оппозиционерку взяли в оборот силовики.

Вчерашней домохозяйке предложили решить – либо убираться из Республики восвояси, либо ее дети потеряют мать и отца, так как и она сама, и ее попавший в СИЗО супруг будут убиты.

Женщина сделала выбор – уже на следующий день уехала в Прибалтику, отметила Красулина в интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм". По мнению пресс-секретаря, другого выхода у Тихановской не было. 

По прибытии в Вильнюс оппозиционерка обратилась к сторонникам на видео. Она пояснила свой побег тем, что является "слабой женщиной". И даже призвала участников протестов признать победу Александра Лукашенко.

Ранее председатель КГБ Белоруссии заявил о покушении на Светлану Тихановскую. Ему об этом сообщили из штаба главной соперницы президента. А сама она до этого говорила, что ее пугают тюрьмой.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Российский посол раскрыл истинную причину борьбы Польши с "Северным потоком - 2"

Варшава выступает с недовольством по строительству газопровода в корыстных целях

Цены на лекарства резко выросли и поднимутся еще больше

Подорожание медикаментов связано с падением рубля и высокой зависимостью российского фармацевтического рынка от импорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей