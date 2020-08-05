Неизвестный недоброжелатель звонит кандидату в президенты с украинского номера

За развитием предвыборной гонки в Белоруссии тщательно следят если и не во всем мире, то в странах СНГ точно: пламенные речи нынешнего президента страны, аресты и протесты оппозиции не остались без внимания СМИ. Особенно непросто пришлось соперницам Александра Лукашенко. Сегодня Светлана Тихановская сообщила о том, что ей поступают угрозы с украинского номера.

Кандидат на пост президента утверждает, что ей угрожали тюрьмой, обещали отобрать детей и отправить их в детский дом. По началу Тихановская запаниковала, поскольку никогда не сталкивалась с этим прежде, но после ей удалось взять себя в руки и успокоиться. По ее мнению, неизвестные поступают очень подло.

Как передает портал "Лента.ру", оппозиционер считает, что объективных причин для ее ареста нет, ровно как и нет поводов забирать детей в детский дом.

"Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше", – уверена Светлана.

Напомним: сегодня стало известно, что Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Светлана попросила о помощи и заявила, что в Белоруссии устали от диктатора.