Пугают тюрьмой: соперница Лукашенко рассказала об угрозах в свой адрес

Пугают тюрьмой: соперница Лукашенко рассказала об угрозах в свой адрес
Светлана Тихановская. Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
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Неизвестный недоброжелатель звонит кандидату в президенты с украинского номера

За развитием предвыборной гонки в Белоруссии тщательно следят если и не во всем мире, то в странах СНГ точно: пламенные речи нынешнего президента страны, аресты и протесты оппозиции не остались без внимания СМИ. Особенно непросто пришлось соперницам Александра Лукашенко. Сегодня Светлана Тихановская сообщила о том, что ей поступают угрозы с украинского номера. 

Кандидат на пост президента утверждает, что ей угрожали тюрьмой, обещали отобрать детей и отправить их в детский дом. По началу Тихановская запаниковала, поскольку никогда не сталкивалась с этим прежде, но после ей удалось взять себя в руки и успокоиться. По ее мнению, неизвестные поступают очень подло. 

Как передает портал "Лента.ру", оппозиционер считает, что объективных причин для ее ареста нет, ровно как и нет поводов забирать детей в детский дом.

"Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше", – уверена Светлана. 

Напомним: сегодня стало известно, что Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Светлана попросила о помощи и заявила, что в Белоруссии устали от диктатора.

Юлия МИХАЙЛОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
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"Угрозы с украинского номера" - похоже её подельник Цепкало
специально слился с России на Украину, чтоб устраивать такие спектакли.
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