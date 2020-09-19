Время до ноября: в Европе бросили вызов Лукашенко

Время до ноября: в Европе бросили вызов Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер не намерен покидать пост главы

В ЕП заявили, что срок президентства Лукашенко истекает 5 ноября – с этого момента в Европе его перестанут воспринимать как главу Белоруссии. 

При этом в Европарламенте заявили, что до проведения новых выборов в стране временным руководством будет координационный совет оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Они заявили, что готовы ввести против президента новые санкции. 

В Белоруссии заявили, что крайне разочарованы такой позицией. В первую очередь потому, что ЕП пропагандирует объективность и демократию, но в данном случае не может найти достаточно политической воли, чтобы "заглянуть дальше своего носа", пишет РИА "Новости".

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии развернулись массовые протесты. Светлана Тихановская покинула Республику, отправившись в Литву, где нашла поддержку властей. Оппозиция настаивает, что Лукашенко должен покинуть пост, однако он указывает, что не бросит страну. 

Ранее Европарламент высказался и в адрес России из-за ситуации с Навальным. Политики призвали не только ввести новые санкции против страны, но и предпринять радикальные действия против проекта "Северного потока – 2".

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Украинский журналист предсказал скорый уход Лукашенко

В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой

Украина испугалась заморозки "Северного потока - 2"

США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей