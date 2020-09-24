МРОТ и прожиточный минимум начнут считать по-новому

Изменения будут уже в следующем году

В Министерстве труда и социального развития прошло заседание, во время которого был представлен новый способ расчета МРОТ и прожиточного минимума. 

Так, уже с 2021 года данные показатели могут начать определять не по среднестатистической стоимости корзины потребления, а установить его как часть среднедушевого дохода – 44,2%.

Изменения будут постепенными. Первые пять лет показатель будет установлен на уровне 42%. Переход к мировому стандарту обойдется в 128,5 млрд рублей в будущем году и 439 млрд руб. в 2025 году, передает "Коммерсантъ". 

Ранее Владимир Путин заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы, поэтому предложил увеличить выплаты семьям с детьми. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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