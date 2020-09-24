Справиться с загрязнением помогут подручные средства

Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, что не могут до конца отмыть духовку от нагара, жира и грязи. В этом случае следует попробовать проверенные временем способы, которые помогут справиться с загрязнением быстрее и легче.

Первый способ

Ингредиенты: лимонная кислота (можно заменить 70% уксусом), вода

Для начала следует убрать из духового шкафа всю посуду и противни. Духовку нужно нагреть до 180-200 градусов. В большую миску необходимо добавить воду и 1 пакетик лимонной кислоты или пару ложек уксуса.

Получившуюся смесь следует поставить в духовку и оставить на 40 минут. Спустя это время следует отключить духовку и оставить воду остывать. Только спустя время можно открыть духовку и смыть отошедший жир и нагар.

Второй способ

Ингредиенты: 200 миллилитров нашатырного спирта, вода и сода

Из духовки нужно убрать все лишнее и разогреть ее до 180 градусов. Возьмите 2 емкости, в одну из них добавьте нашатырный спирт, а в другую примерно 1 литр воды.

Миски необходимо поставить в разогретую духовку. После выключите духовой шкаф и оставьте воду и спирт на час. После нужно помыть духовку с помощью губки, для большей эффективности можно добавить соду.

Третий способ

Ингредиенты: сода, уксус, вода

На первом этапе необходимо сделать специальную пасту из соды. Половину пачки соды следует смешать с 3 столовыми ложками воды.

Полученную пасту нужно густо нанести на загрязненные участки и оставить минимум на 12 часов.

После этого духовку следует помыть, а затем с помощью пульверизатора нанести уксус. Получившуюся пену нужно оставить на пару минут, а после убрать.

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