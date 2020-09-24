Первый и последний советский президент отказался называть достойнейших претендентов

Современное время вполне подходит для того, чтобы Нобелевская премия вручалась за действительные заслуги, а не "по блату". Такое мнение выразил бывший советский лидер Михаил Горбачев, прокомментировавший выдвижение президента России Владимира Путина на получение награды.

По словам бывшего советского президента, когда-то Нобелевская премия выдавалась "черт-те знает как". А теперь лауреатами становятся достойнейшие.

Впрочем, сам Горбачев не стал называть конкретных имен, заявив о том, что "далек" от такого. По этой причине он не станет "горячиться" и заявлять о достойных, на его взгляд, кандидатурах.

"Знаю же, как люди могут отреагировать", – заявил бывший политик в интервью изданию "Подъем".

Стоит отметить, что Горбачев сам является обладателем Нобелевской премии, которую ему вручили в 1990-м году после падения Берлинской стены.

Ранее стало известно, что президент России стал одним из кандидатов в лауреаты после соответствующей заявки, поступившей в Осло от писателя Сергея Комкова. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что получение премии российским лидером – прекрасная новость, однако неудача не приведет ни к чему страшному.

Не так давно сенатор Алексей Пушков заявил, что Горбачев в свое время был больше озабочен получением Нобелевской премии, чем сохранением советского государства.