Выплаты старикам могли быть больше, если бы возраст выхода на заслуженный отдых повысили раньше

Стимулировать рост пенсий можно было еще 10 лет назад. Старики могли бы получать больше денег, при условии, что в период кризиса 2008-2010 гг. увеличился возраст выхода на пенсию. Так считает экс-глава Минфина Алексей Кудрин.

По его словам, в то время власти обсуждали эту возможность, но посчитали ненужной. Кудрин утверждает, что в таком случае удалось бы повысить размер пенсии на треть к настоящему моменту.

Об этом, как передает газета "Известия", экс-министр написал в своей книге "Экономическое развитие России". Как отмечает Кудрин, при таком развитии событий, правительство могло бы больше средств тратить на развитие страны. Он добавил, что в России не растут доли расходов в ВВП на важные сферы – образование, медицину и инфраструктуру.

Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская отметила, что подобные разговоры и вправду были. Однако на тот момент в пользу отказа от этой идеи сыграли несколько моментов: низкая продолжительность жизни – она едва начала увеличиваться и не достигла уровня 1960-х, а также безработица из-за кризиса. На этом фоне так шаг был бы нелогичным. Специалист подчеркнула, что в таком случае можно было бы сделать процесс более спокойным. Однако она не уверена в том, что если бы правительство решилось тогда, то сейчас размер пенсии вырос бы так, как полагает Кудрин.

Эксперт Людмила Иванова-Швец и вовсе считает, что это было бы невозможным. Ведь зарплаты были низкими, а, значит, и отчисления в ПФР тоже.

