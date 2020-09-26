Россиян предупредили об изменении получения выплат на карту

Россиян предупредили об изменении получения выплат на карту
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Порядок поменяется с 1 октября

Выплата пенсий и детских пособий станет возможна только при наличии платежной карты "Мир". Изменения вступят в силу со следующего месяца. Однако они не коснуться тех, кто получает пособия наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта. 

Тем, кто получает выплаты на детей, следует обратиться в МФЦ для подачи заявления о смене банковских реквизитов. Это требуется в том случае, если до этого человек не обращался с подобным заявлением, или не имел карты "Мир". Для пенсионеров и всех других категорий граждан, которые получают выплаты от Пенсионного фонда, нужно подать аналогичное заявление в отдел ПФР по месту регистрации, пишет РИА "Новости". 

Также гражданам напомнили, что некоторые банки могут помочь клиентам подготовить заявление на доставку пенсии. Сотрудники самостоятельно отправят соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Подобную информацию следует уточнять в банке, выдавшем карту. 

Ранее "Утро.ру" рассказало обо всех изменениях, которые ждут россиян с 1 октября. Помимо нового порядка выплат, они коснуться и единовременных пособий на детей, а также оформления субсидий на коммунальные услуги. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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