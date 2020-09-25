Четыре простых способа облегчат жизнь домохозяйки

Отмыть на плиту на кухне – задача не из легких. Чем реже это делать, тем сильнее загрязняется решетка. Некоторым может показаться, что вернуть ей первоначальный вид уже невозможно. Однако существует несколько эффективных способов, которые заставят решетку снова сиять.

Сода

Самый простой способ – этот тот, где главную роль играет средство, которое всегда есть под рукой – пищевая сода. Делаем так: смешиваем соду с водой в отношении 2:1. В итоге получим густую кашеобразную массу. Пастой обильно натираем решетку и оставляем на час. После смываем смесь влажной тряпочкой.

Уксус

Способность уксуса растворять жир и загрязнения сыграет хорошую службу на кухне. Чтобы было удобнее, нуждающиеся в очистке поверхности лучше снять. Их можно замочить в большом тазу или противне. Решетку достаточно залить укусом и оставить на пару часов. Потом помыть губкой.

Хозяйственное мыло

Это средство славится тем, что применимо во многих сферах – от чистоты до красоты. С его помощью и от многолетнего загрязнения можно избавиться. Мыло нужно натереть на терке и растворить в тазу с теплой водой. Туда отправляем решетку и оставляем отмокать на сутки. Потом поверхность достаточно просто сполоснуть.

Нашатырный спирт

Отличный метод для удаления серьезных загрязнений. Подойдет для металлических решеток. Итак, поверхность нужно положить в плотный мешок. Туда же влить пузырек спирта. Перевязываем пакет и медленно раскручиваем, чтобы очиститель распределился по всей решетке. Оставляем на 4 часа. После промываем под теплой водой.

Недавно "Утро.ру" делилось рецептом универсального моющего средства из натуральных ингредиентов. Для его приготовления нужна сода, вода, горчичный порошок и мыло.