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К берегам пляжей в Сочи массово хлынули медузы-корнероты. Размер некоторых особей достигал трехлитровой банки, как рассказали очевидцы, снявшие одну из таких.
Это можно хорошо разгладеть на видео, снятом одной из отдыхающих. Попавшая на ее камеру медуза медленно перемещалась в воде и бесстрашно приблизилась к резиновому плавсредству.
Авторы телеграм-канала, где опубликован ролик, посоветовали не трогать таких морских обитателей, а при встрече с ними во время купания как можно быстрее уносить ноги. Стоит прикоснуться к этой студенистой прозрачной массе и на коже останутся сильные ожоги, пояснили очевидцы.
И отметили, что обычно медузы-корнероты держатся далеко от берега. А вот в несколько последних дней их в большом количестве заметили у пляжей в Мамайке и Лоо (курортных микрорайонах Сочи). Похоже,
Между тем эти плавучие "зонтики" считаются крайне опасными. Да и выглядят они устрашающе. Каждая будто огромная открытая пасть, способная заглотить.
Ранее нашествие медуз напугало отдыхающих на Азовском море. Медуз оказалось так много, что и дна не было видно.
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