Пляжи Сочи атаковали опасные медузы

Пляжи Сочи атаковали опасные медузы
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Нашествие вызвано тем, что природа на курорте стала заметно чище

К берегам пляжей в Сочи массово хлынули медузы-корнероты. Размер некоторых особей достигал трехлитровой банки, как рассказали очевидцы, снявшие одну из таких.

Это можно хорошо разгладеть на видео, снятом одной из отдыхающих. Попавшая на ее камеру медуза медленно перемещалась в воде и бесстрашно приблизилась к резиновому плавсредству.

Авторы телеграм-канала, где опубликован ролик, посоветовали не трогать таких морских обитателей, а при встрече с ними во время купания как можно быстрее уносить ноги. Стоит прикоснуться к этой студенистой прозрачной массе и на коже останутся сильные ожоги, пояснили очевидцы.

И отметили, что обычно медузы-корнероты держатся далеко от берега. А вот в несколько последних дней их в большом количестве заметили у пляжей в Мамайке и Лоо (курортных микрорайонах Сочи). Похоже, 

Между тем эти плавучие "зонтики" считаются крайне опасными. Да и выглядят они устрашающе. Каждая будто огромная открытая пасть, способная заглотить.

Ранее нашествие медуз напугало отдыхающих на Азовском море. Медуз оказалось так много, что и дна не было видно.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Живого никто не видел": выписка Навального может оказаться постановкой - политолог

Где сейчас живет оппозиционер и в каком статуте, неизвестно, отмечает эксперт

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей