"Вот откуда берутся волны": эффектный прыжок туристки в Сочи рассмешил отдыхающих - видео

"Вот откуда берутся волны": эффектный прыжок туристки в Сочи рассмешил отдыхающих - видео
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина необычно нырнула в воду

Туристический сезон в Сочи в самом разгаре, и в соцсетях появляется множество роликов с курорта. На одном из видео была запечатлена прыгающая в воду женщина – она буквально влетела в кадр, что очень рассмешило и очевидцев, и Интернет-пользователей.

В самом начале ролика мужчина, которого снимают в замедленном режиме, выходит из воды. Внезапно за ним появляется туристка, нырявшая в Черное море со скалы "уголком". Когда она упала в воду, первый отдыхающий повернулся и рассмеялся.

Очевидцы опубликовали забавные кадры "Вконтакте" с подписью:

"Грациозный прыжок пантеры заслуживающий Оскар".

Ролик принялись комментировать и другие пользователи: "Так вот откуда берутся волны на Черном море", "Всех бычков поглушила булочка", "Довольно четкий "уголок".

Как выяснилось недавно, отдыхающим в Сочи грозит неприятность: к берегу подплыли огромные опасные медузы. Эти морские обитатели оставляют серьезные ожоги, поэтому руками их трогать ни в коем случае нельзя. Видео показали в соцсетях.

Карина СИРАЗОВА

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