Сразу проветривать помещение не следует

Ртуть считается опасным ядом, поэтому разбитый градусник может нанести серьезный вред здоровью. Именно поэтому последствия нужно ликвидировать как можно скорее. Сделать это можно и самостоятельно, главное – не паниковать.

Что нельзя делать при разбитом градуснике

Если неприятность все же произошла, важно действовать быстро и защитить себя от основных ошибок. Так, помещение ни в коем случае нельзя проветривать до тех пор, пока ртуть не будет собрана.

Убирать ядовитое вещество веником или пылесосом также не рекомендуется. Дело в том, что это лишь сильнее разбросает шарики ртути по всему помещению или ускорит ее испарение.

Как убрать ртуть дома

Сперва необходимо вывести из комнаты детей и домашних животных, а также снизить температуру, отключив все обогреватели. Ртуть нужно собирать в перчатках, бахилах и маске, чтобы предотвратить отравление.

Для этого понадобится небольшой шприц или резиновая груша. Также подойдут листы бумаги, скотч или мокрая вата. Все шарики нужно собрать в банку с холодной водой – так вредные вещества не будут испаряться. После следует отнести ее в отдел по работе с отходами.

Когда уборка будет закончена, можно проветрить помещение, проверив, что следов ртути не осталось на одежде, мебели или под плинтусом. Подошву обуви нужно промыть специальным раствором.

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