Гости полуострова пытались всячески сэкономить

Из-за пандемии коронавируса Крым открыл свои двери перед российскими туристами только в июле. Несмотря на урезанный курортный сезон, жителям полуострова вполне хватило общения с отдыхающими.

Крымчане сделали вывод, что приезжие россияне являются необразованными. Местный экскурсовод Светлана рассказала, что туристы из Казани назвали Крым городом, в то время как он является республикой. Также женщина отметила незаинтересованность отдыхающих в исторических и культурных аспектах полуострова. Им якобы было важно только "поесть, попить и поваляться на море", передает "Крым. Реалии".

Турагент добавила, что многие туристы из России вели себя очень вызывающе.

"Здесь у туристов пальцы веером были. Посмотрите, какие у них крутые машины!" – вспомнила женщина.

По словам Светланы, россияне отказывались платить за автобусные экскурсии. Они специально приезжали на личном транспорте, чтобы сэкономить деньги. Некоторые требовали раскрыть секрет, как можно увидеть основные достопримечательности Крыма абсолютно бесплатно.

Недавно появилась информация о том, что российская синхронистка Алла Шишкина пожаловалась на отдых в Крыму. Девушку расстроило несоответствие цен и сервиса. По словам спортсменки, в ближайшие годы она больше не планирует посещать полуостров.