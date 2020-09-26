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Во время рассказа о катастрофе Ан-26 в Харьковской области американский телеканал BBC допустил серьезную оплошность для украинцев.
Материал, в котором рассказывалось о трагедии, был опубликован в "Твиттер". На превью показана карта Украины без включенного в ее состав Крыма. Скриншот приводит РИА "Новости".
В дипмиссии Украины заявили, что они не могут поверить своим глазам. Они выразили надежду, что американские журналисты попросту допустили ошибку и извиняться за оплошность.
Позже материал удалили с сайта издания. Его выпустили заново, отметив, что в предыдущей публикации прикрепили "некорректную" карту Украины. За это журналисты извинились.
Напомним, накануне под Харьковом потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-26. На его борту находилось 27 человек – выжить удалось лишь одному. Он находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.
Впрочем, это далеко не первый случай, когда западные журналисты "исключают" Крым из состава Украины. Каждый раз в Незалежной очень чувствительно реагируют на этот счет, устраивая скандалы другим государствам. Недавно досталось Финляндии.
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