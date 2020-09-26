Как очистить диван от пятен и запаха без химии: простой и быстрый способ

Как очистить диван от пятен и запаха без химии: простой и быстрый способ
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Необходимые средства есть на кухне у каждой хозяйки

Практически у каждой хозяйки есть в арсенале сода и уксус. Не все знают, что они являются одними из самых эффективных подручных средств для домашней уборки. Если обивка вашего дивана испачкалась, и от нее разит неприятным запахом, на помощь придут именно эти продукты.

Существует несколько способов, как вернуть вашему дивану прежний хороший вид.

Влажная чистка с помощью соды и уксуса

Комбинированный раствор поможет вам избавиться от многих пятен вне зависимости от того, какого они происхождения.

Способ приготовления и применение

  • Подготовьте пульверизатор. Залейте в него пол литра воды и 1/3 стакана уксуса.
  • Добавьте одну столовую ложку соды. Тщательно перемешайте.
  • Распылите раствор на пятно и оставьте на 10-15 минут. По истечению нужного времени протрите диван щеткой или тряпкой.

Влажная чистка с помощью уксуса

Здесь вам потребуются только уксус и вода.

Способ приготовления и применение

  • Добавьте одну чайную ложку уксуса в емкость с литром воды.
  • Смочите тряпку в уксусном растворе.
  • Накройте тканью место, где образовалось пятно.
  • Хорошо выбейте диван руками. После этого прополосните тряпку в воде и повторите процедуру.

Сухая чистка с помощью соды

В данном методе главным ингредиентом является сода.

Способ приготовления и применение

  • Насыпьте соду на загрязненный участок. Оставьте на полчаса.
  • Далее удалите соду с поверхности дивана. 

После этого ваш диван станет как новый.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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