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Практически у каждой хозяйки есть в арсенале сода и уксус. Не все знают, что они являются одними из самых эффективных подручных средств для домашней уборки. Если обивка вашего дивана испачкалась, и от нее разит неприятным запахом, на помощь придут именно эти продукты.
Существует несколько способов, как вернуть вашему дивану прежний хороший вид.
Влажная чистка с помощью соды и уксуса
Комбинированный раствор поможет вам избавиться от многих пятен вне зависимости от того, какого они происхождения.
Способ приготовления и применение
Влажная чистка с помощью уксуса
Здесь вам потребуются только уксус и вода.
Способ приготовления и применение
Сухая чистка с помощью соды
В данном методе главным ингредиентом является сода.
Способ приготовления и применение
После этого ваш диван станет как новый.
Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях.
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