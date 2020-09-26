Цены за газ и электричество вырастут

Увеличится и стоимость билета на поезд

Правительство России одобрило план повышения тарифов на газ и электроэнергию для граждан. Начиная с июля следующего года цены за газ вырастут на 3%, а за электричество на 5%. 

Изменятся цены и на проезд на поезде. Предполагается, что уже с января 2021 года стоимость билетов вырастет на 3,7%, указывается в документе. 

В Минэкономразвития России заявили, что рост тарифов на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение будет зависеть от уровня инфляции – это закреплено прогнозом социально-экономического развития страны до 2024 года. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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