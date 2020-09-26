Завершен второй полуфинал Конкурса "Лидеры России. Политика"

С 23 по 25 сентября в Москве на площадке отеля "Ренессанс Москва Монарх Центр" прошел второй полуфинал Конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". 26 сентября участники получили свои результаты — из 250 полуфиналистов в финал приглашены 50 человек

Эксперты подвели итоги двух оценочных дней мероприятия. Приглашение в финал получили 50 конкурсантов из 21 региона – больше всего из Москвы, где на конкурс отправились 18 человек. Затем идет Московская и Ростовская область, а также Республика Татарстан – оттуда прибыло 3 финалиста.

Также в финал вышли по 2 участника из Санкт-Петербурга, Челябинской области, Дагестана, Курской области, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого АО. По одному финалисту представляют Удмуртскую Республику, Красноярский край, Владимирскую, Оренбургскую и Курганскую области, Приморский край, а также Волгоградскую, Липецкую, Самарскую, Нижегородскую и Новосибирскую области". Об результатах полуфинала рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Полуфинал прошел в три дня. Участники приняли участие в мастер-классе, посвященном искусству публичных коммуникаций, а также командообразовательном мероприятии.

После проведения двух полуфиналов были отобраны 100 финалистов проекта, из которых позднее определят победителей. Они получат персонального наставника Конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Напомним, конкурс "Лидеры России" стартовал в конце февраля 2020 года. Заявки подали 34 тысячи человек, из которых 9 тысяч были приглашены к участию в конкурсе. В итоге тестирование перед финалом прошли 544 человека. Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия – страна возможностей".