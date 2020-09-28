Две разные пенсии одновременно: кому положены и как оформить

Две разные пенсии одновременно: кому положены и как оформить
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один вид денежных пособий от государства не отменяет право на другие выплаты

Некоторые категории граждан РФ могут получать две пенсии одновременно. Это военнослужащие Минобороны, полицейские, сотрудники Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, ленинградцы-блокадники.

Россияне, относящиеся к перечисленным категориям, могут получить пенсию за выслугу лет или по инвалидности. При этом они могут продолжать работать на гражданке. Если они трудоустроены официально и работодатель платит за них страховые взносы, то они могут претендовать на получение второй пенсии.

Для этого нужно соответствовать следующим критериям:

  • Возраст 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин (с учетом льготного периода до 2024 г.). Возрастная планка может быть понижена для работников на Севере, вредном производстве и т.д.
  • Минимальный трудовой стаж. В 2020 г. это 11 лет,  к 2024 г. этот показатель достигнет 15 лет. Учитывается только работа на гражданке.    
  • Накопленные пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые складываются исходя из стажа и зарплаты работника, должны составлять не менее 18,6 в 2020 г. (не менее 30 в 2024 г.).

Важно помнить, что вторая пенсия – только страховая, то есть назначается без учета фиксированной выплаты, напоминают в ПФР.

Эти же правила распространяются на родителей военных и летчиков-космонавтов, погибших при исполнении служебного долга, их вдов/вдовцов до повторного вступления в брак, а также нетрудоспособных членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, уточнила адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева в беседе с "Прайм". В каждом конкретном случае лучше обращаться в отделение ПФР, чтобы точно выяснить, есть ли возможность получать вторую пенсию от государства.

Страховые пенсии ежегодно индексируются в беззаявительном порядке. Пенсии военным увеличиваются специальным постановлением. Ранее в правительстве разъяснили, как будут повышаться выплаты пенсионерам до 2024 года.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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