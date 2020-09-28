В Москве запустили отопление

Тепло в столичные жилые дома подали раньше времени

Для москвичей отопление включили раньше времени. Это сделали из-за ситуации с коронавирусом.

Решение принял мэр столицы, так как почти два миллиона пожилых жителей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. При этом большинство из них находятся в городе. 

Во всем мегаполисе отопление подключат в течение трех дней, сообщил "Российской газете" главный инженер ПАО "МОЭК" Роман Коровин. Чтобы подать тепло, все организации – МОЭК и управляющие компании – должны действовать одновременно, добавил он.

С понедельника, 28 сентября, в Москве начал действовать режим самоизоляции. Указ об этом ранее подписал Сергей Собянин. Работающим жителям столицы рекомендовано при необходимости перейти на удаленку или взять отпуск. 

Полина ДОРОЖКИНА

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