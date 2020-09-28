Обвиняемый по делу MH17 россиянин намерен выступить в суде

Защита отговаривает его от обращения

Россиянин Олег Пулатов, который проходит в качестве обвиняемого по делу о крушении малазийского "Боинга" на Донбассе заявил, что намерен обратиться к суду в ходе слушаний, назначенных на понедельник. Об этом рассказала его адвокат Сабине тен Дуссхате. 

Защита рекомендует Пулатову не делать никаких обращений в суде, поскольку это может неблагоприятно на нем сказаться, пишет РИА "Новости". Адвокат заявила, что ее подчиненный не признает своей вины по делу MH17. 

В марте возобновились слушания по делу о крушении "Боинга" в 2014 году. Среди обвиняемых числятся четверо человек: три россиянина и один украинец. Пулатова в суде представляет международная группа, в составе которой двое адвокатов из Голландии и один из России. Остальных судят заочно. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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