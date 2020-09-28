Лидер россиян посетит Сеул по приглашению корейского коллеги Мун Чжэ Ина

Российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил о планах привиться отечественной вакциной от коронавирусной инфекции. Лидер нации сделает прививку препаратом "Спутник V" перед тем, как отправиться в деловую поездку в Сеул.

Накануне лидеры двух государств провели телефонные переговоры по случаю 30-летнего юбилея сотрудничества стран. Во время разговора корейский глава заявил, что был бы рад увидеть Владимира Путина у себя в гостях. На что наш президент ответил, что обязательно воспользуется приглашением после того, как сделает укол с вакциной, передает телеканал НТВ.

В ходе разговора лидеры также договорились укрепить российско-корейские отношения.

