Путин созвонился с лидером Южной Кореи

Между странами намернены наладить сотрудничество

Президенты России и Южной Кореи во время телефонного разговора обсудили кооперацию по борьбе с коронавирусом. Лидеры отметили, что между странами необходимо наладить кооперацию в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом. 

Звонок был также приурочен к 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, указывает РИА "Новости". 

Помимо прочего, Владимир Путин и Мун Чжэ Ин положительно оценили развивающиеся отношения за три десятилетия между странами, а также выразили настрой на углубление сотрудничества. Также государства намерены предпринять совместные усилия в "борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и разработке вакцин".

Евгения НАГОРСКАЯ

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