Кабмин готовится к введению новых мер с 2021 года

Около 95 млрд рублей требуется для увеличения размеров пособий на детей от 3 до 7-летнего возраста. Речь идет о тех семьях, где средний доход на одного человека не может достигнуть прожиточного минимума даже с учетом пособия, составляющего 50% от его величины на одного ребенка.

Как отметили в Министерстве труда, в этом году правительство установило пособия на детей в указанном возрасте, выплачиваемые каждый месяц. Госбюджет предусматривает для реализации этой меры 170 млрд рублей. Финансовой поддержкой от государства смогли воспользоваться семьи, воспитывающие более 3,8 млн детей.

В ведомстве сообщили, что с 2021 года правительство намерено увеличить размер выплат до уровня прожиточного минимума на ребенка в зависимости от субъекта. Для реализации этой меры будет выделено практически 95 млрд рублей.

Ранее в ходе диалога с сенаторами глава РФ Владимир Путин отметил, что кабмину поручено разработать отчетливые критерии, направленные на поддержку российских семей, доход которых не превышает уровень прожиточного минимума. Вместе с этим российский лидер поручил предусмотреть в ходе разработки новых мер возможность индексации выплат для детей в указанном возрасте со следующего года, передает РИА "Новости".

Федерация независимых профосюзов России выступила ранее с инициативой о выделении дополнительной соцпомощи для безработных с детьми в размере до 10 тыс. рублей.