Размер соцпомощи может вырасти до 10 тысяч рублей

Выплату пособия для безработных, у которых есть дети, могут сделать бессрочной. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Она указана в генеральном соглашении между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021 – 2023 годы. Если предложение будет утверждено, пособия станут выплачивать постоянно, а его размер может вырасти до 10 тыс. руб., пишут "Известия".

Помощь уже оказывается с апреля. В том месяце из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ввели дополнительную выплату в 3 тыс. руб. потерявшим работу родителям на каждого ребенка. Однако эта мера не постоянная, хотя ранее правительство продлило ее до сентября.

Теперь же предложено закрепить это на постоянной основе. А также, как рассказал "Известиям" один из советников ФНПР Егор Пьяных, могут увеличить сумму пособия на ребенка до прожиточного минимума.

Ранее отмечалось, что идея увеличить выплаты безработным до уровня трех прожиточных минимумов, с которой выступал сенатор Андрей Кутепов, может спровоцировать рост безработицы в России. Ведь три прожиточных минимума в среднем по России составили бы больше 35 тыс. руб., а в Москве и вовсе свыше 60 тыс. рублей.