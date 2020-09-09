Выплату повышенного пособия продлили на месяц

Россияне, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, получат по 3 тыс. руб. на ребенка в сентябре 2020 года. Соответствующее постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 8 сентября.

В прежнее постановление о пособии по безработице вносятся изменения. Раньше в документе указывалось, что оставшиеся без работы родители в период с июня по август 2020 года будут получать от государства по 3 тыс. руб. на каждого ребенка. В соответствии с новым решением, дополнительные деньги такие семьи получат и в сентябре 2020 года.

Данная мера финансовой поддержки россиян в период эпидемии затронет 2,8 миллиона россиян, передает телеканал "360". Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения.

Напомним, что сейчас размер минимальных выплат по безработице лицам, потерявшим работу из-за коронавируса, составляет 12 тыс. 130 рублей. Дополнительные выплаты на детей начисляются сверх этой суммы.

Ранее в России предложили увеличить пособие безработным втрое. Однако эксперты указали, что это вызовет всплеск увольнений.

За последние месяцы число россиян, оставшихся без работы и другого стабильного дохода, выросло в пять раз.