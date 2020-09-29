Покупатель не должен закрывать на такую ситуацию глаза

Иногда покупатели сталкиваются с неприятной ситуацией на кассе в магазине – цена товара в чеке оказывается выше той, что была указана на полке. Бывает, что продавцы объясняют это тем, что стоимость не успели поменять ценник.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, людям не стоит тушеваться в этом случае – по закону прав потребитель. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", покупать может потребовать, чтобы он заплатил за покупку ровно столько, сколько было указано на ценнике. Ведь продавец обязан вовремя предоставлять такую информацию покупателям.

При этом, если человек не заметил, то разницу в деньгах он имеет право вернуть например, когда товар был взвешен неправильно. Однако если разговор не помог, то покупатель может обратиться к директору магазина, оставить жалобу торговой точке или Роспотребнадзору и обратиться на горячую линию представителя компании.