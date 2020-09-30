В Минпромторге рассказали о "закладках" в самых обычных предметах быта

Эксперты обнаружили в нескольких утюгах, которые собирали за рубежом, встроенные микрофоны. Такое заявление сделал представитель Минпромторга Василий Шпаг, занимающий должность главы департамента радиоэлектронной промышленности.

Он сообщил, что в ходе проверки бытовой техники специалисты обнаружили два утюга, в которых находились устройства для прослушки. Подобные "закладки", утверждает Шпаг, вовсе не являются выдуманными.

В Минпромторге также заявили, что такие устройства могут передавать полученные данные в определенную точку. Специалист уверен: в этой бытовой технике со встроенным микрофоном установлен определенный способ передачи информации, передает РИА "Новости".

Стоит отметить, что это не первое сообщение о злоупотреблении доверия покупателей ради сбора информации: ранее сообщалось, что полюбившаяся многим техника передает по неустановленным маршрутам записанную информацию пользователя. Так, южнокорейский производитель Samsung признал, что телевизоры "Смарт" могут фиксировать разговоры людей, которые находятся поблизости. Правда, диалоги обрабатываются не людьми, а роботом: голосовые команды отправляются на сервер.

Не так давно стало известно, что специалисты из инфокоммуникационной сферы нашли способ для проверки качества деятельности сотрудников по телефону: ученые разработали специальную программу, которая помогает проанализировать эффективность работника во время диалога по смартфону. Правда, подслушивание противоречит нормам этики.



Ранее швейцарские ученые заявили об опасности гаджетов для молодого поколения, назвав смартфоны сильными источниками облучения.