Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент

У мужчины нашли рак

Американец Тимоти Рэй Браун, которого в народе также называют "берлинским пациентом" после излечения от ВИЧ, умер в США. Некоторое время назад у него нашли лейкемию. 

Излечение Брауна стало сенсацией 13 лет назад – он стал первым человеком в мире, которого удалось полностью вылечить от ВИЧ. Ранее подобное считалось невозможным. Мужчине в 2007 пересадили костный мозг для излечения от рака, однако это помогло избавиться от вируса иммунодефицита. 

Рак вернулся в этом году. В последнее время он находился в хосписе. О его смерти сообщили родные на странице в "Фэйсбук". 

" С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10, окруженный мной и своими друзьями", – сообщил Тим Хёффген. 

Ему было 54 года. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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