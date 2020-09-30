В Крым прибыл самолет для решения водной проблемы

На полуострове намерены вызвать осадки

В Крым прилетел Як-42Д Росгидромета. Он поможет решить проблему с водоснабжением полуострова.

Этот самолет-метеолаборатория способен повысить количество осадков, пишет "Крыминформ". .

Когда Як-42Д пересекает облака, в его аппаратурный комплекс поступают данные об их текущем состоянии – микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и т.д. При повторном заходе самолет воздействует на облака.

За один сезон самолет-метеолаборатория может увеличить выпадение сезонных осадков на 10 – 30%, сообщили в Росгидромете. И добавили, что все эти работы проводятся в строгом соответствуии с экологическими нормативами, и  количество применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает 0,000001%.

Ранее для решения проблемы с водоснабжением Крыма в Республике придумали уникальную технологию, которая будет использована впервые в России. на полуострове построят уникальную опреснительную установку.

Полина ДОРОЖКИНА

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