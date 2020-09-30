Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
В Крым прилетел Як-42Д Росгидромета. Он поможет решить проблему с водоснабжением полуострова.
Этот самолет-метеолаборатория способен повысить количество осадков, пишет "Крыминформ". .
Когда Як-42Д пересекает облака, в его аппаратурный комплекс поступают данные об их текущем состоянии – микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и т.д. При повторном заходе самолет воздействует на облака.
За один сезон самолет-метеолаборатория может увеличить выпадение сезонных осадков на 10 – 30%, сообщили в Росгидромете. И добавили, что все эти работы проводятся в строгом соответствуии с экологическими нормативами, и количество применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает 0,000001%.
Ранее для решения проблемы с водоснабжением Крыма в Республике придумали уникальную технологию, которая будет использована впервые в России. на полуострове построят уникальную опреснительную установку.
Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться
Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина