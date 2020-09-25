Власти страны применять в Республике уникальную технологию, которая будет использована впервые в РФ

В Крыму для решения проблемы с водоснабжением построят уникальную для всей страны опреснительную установку. Она будет располагаться в поселке Николаевка Симферопольского района. Таким образом, планируется обеспечить водой столицу региона. Об этом сообщил сегодня глава Республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что вопрос о строительстве в течение ближайших двух недель рассмотрит Минпромторг по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Эта установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, 30 км там прямая линия (до Симферополя). Могу сказать, что в стране таких проектов никто никогда не реализовывал", – цитирует агентство "Крыминформ" Аксенова.

Руководитель региона подчеркнул, что это будет уникальный проект, первый в России.

Кроме того, чтобы справиться с масштабным дефицитом воды в Симферополе и его окрестностях и в Бахчисарайском районе, власти пробурят три скважины. По словам Аксенова, они должны дать 10 тыс куб воды в сутки, а еще 40 тыс куб планируется отбирать из трех подземных водозаборов.

Если на полуострове в предстоящем сезоне вдруг вообще не будет осадков, проблема с водообеспечением столицы Крыма и двух прилегающих к ней районов наладится в марте, обещал Аксенов.

Напомним, киевские постмайданные вожди в отместку крымчанам, выбравшим на референдуме путь возвращения в состав России, в конце весны 2014 г. перекрыли Северо-Крымский канал, поставлявший днепровскую воду в регион. Некоторые горячие головы в соцсетях предлагают решить проблему радикальным образом, а именно "выставить ультиматум и разбомбить эту дамбу", построенную советскими гражданами силами всех республик.

