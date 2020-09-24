"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала

"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Оросительное сооружение было построено при Советском Союзе

Бурную реакцию пользователей Сети вызвало заявление так называемого "постпреда президента Украины в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича. Политик утверждает, что Незалежная имела все права на перекрытие Северо-Крымский канала, так как он находится на ее территории. Общественность поспешила напомнить, что сооружение строил СССР, а не Украина.

Своим мнением интернет-пользователи поделились в комментариях под соответствующей новостью. На своей странице в "Фейсбук" высокопоставленный украинец оправдал решение Киева перекрыть Крыму воду тем, что "никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать".

Такие убеждения спровоцировали волну критики в народе. Люди напомнили об исторических фактах и том, как на самом деле был возведен канал.

"На Украине все промышленные постройки построены в советское время, с учетом, что была единая страна. Тогда пусть дотации чернобыльцам – платит тоже Украина! Чернобыльская АС находится на ее территории", "Когда перекрывали, России надо было выставить ультиматум и разбомбить эту дамбу", "Вся Украина – сооружение России, все, что там есть, а Киев вообще – мать городов русских! Какого лешего там командуют какие-то левые люди? Пусть освободят территорию тогда", – негодуют читатели РИА "Новости".

Кстати, недавно на Украине призвали к терактам в России. Бывший украинский депутат Игорь Мирошниченко считает, что киевскому режиму нужно перестать бояться и приступить к проведению операций на территории РФ.

Ольга ФЕДОРОВА

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