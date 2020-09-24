Эксперт уверен, что Незалежная развязала против своих бывших сограждан самую настоящую войну

Перекрытие поступления воды в Крым является местью Украины за воссоединение полуострова с Россией. Такое мнение выразил политолог Владимир Джаралла, по словам которого жители республики не считаются властями Незалежной своими гражданами.

Ранее постпред Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что у Незалежной есть полное право перекрыть Северо-Крымский канал – он располагается на украинской территории, и его обслуживает бюджет Украины.

Джаралла, в свою очередь, напомнил, что канал построили при советской власти – сооружение позволило изменить климатические условия на юге Незалежной и в самом Крыму. А сейчас Киев пытается навредить полуострову с помощью блокировки водоснабжения – украинская администрация мстит крымчанам за вхождение в состав РФ. Это единственный инструмент давления с ее стороны, однако благодаря действиям специалистов из РФ урон сведен к минимуму.

Специалист уверен: поведение Киева демонстрирует его нежелание считать крымчан действительно своими – против своих соотечественников войн не ведут. Власти Незалежной лишь доказывают, что не считают полуостров областью Украины, предпринимая против его населения такие действия, передает РИА ФАН.

Ранее постпред Незалежной при ООН Сергей Кислица заявил, что снятие блокады возможно лишь тогда, когда российская сторона признает себя "оккупантом" и попросит возобновить водоснабжение полуострова.