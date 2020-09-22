В Незалежной заявили, что РФ вместо диалога создает "много суеты и истерик"

Снятие водной блокады Крыма со стороны Киева возможно, если Россия об этом сама попросит. Однако при этом ей придется признаться в "оккупации" полуострова. Такое заявление сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Политик заявил, что это условие является первым в диалоге о водоснабжении Крыма "согласно гуманитарного права". Москва должна сразу отказаться от использования "угроз" и "истерик". Лишь в этом случае Киев может отреагировать.

Впрочем, отметил Кислица, в настоящее время соответствующих запросов со стороны России не поступало. "За кулисами" этой проблемы власти Украины видят "много суеты и истерик", о чем постпред Незалежной заявил в интервью "Крым. Реалии" (признан иноагентом на территории РФ – прим. ред.).

Как отмечает источник, до событий 2014 года Украина обеспечивала основные потребности полуострова в водоснабжении. Поставки прекратились после воссоединения Крыма с остальной частью России, произошедшего по итогам проведенного референдума.

Постпред Крыма Александр Молохов сообщил, что власти Республики уже направили в ООН обращение с просьбой о проведении расследования водной блокады полуострова, возникшей по решению украинской стороны.

Ранее украинский посол заявил, что крымчане якобы повергаются паспортизации принудительного характера. Киев направил на имя главсекретаря ООН Антонио Гуттериша письмо с призывом принять меры для прямого "нарушения" норм международного права.