Предыдущий ответ Организации был слишком туманным

Обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой расследовать водную блокаду Крыма, возникшую по вине Киева, уже направлено в ООН. Об этом сообщил руководитель рабочей группы при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в понедельник, 21 сентября.

Кроме того, в скором времени жалобу крымского рыбокомбината в Красноперекопске, пострадавшего от действий Украины, скоро получит Комитет ООН по правам человека в Женеве, уточнил Молохов.

Ранее в управление Верховного комиссара ООН по правам человека были направлены документы в ответ на его запрос по поводу ситуации с водоснабжением полуострова, передает РИА "Новости".

Россия уже не раз обращала внимание ООН на действия Украины, перекрывшей основную водную артерию полуострова – Северо-Крымский канал, по которому в Крым поступало почти 85% питьевой воды. Однако в Организации выбрали политику невмешательства, отделываясь туманными рассуждениями, суть которых сводится к тому, что в нынешнем дефиците воды виноваты обе стороны.

Украина при этом отказалась брать на себя даже часть ответственности, заявив, что воды жителям Крыма хватало бы, если бы не демографическая политика РФ.

Сильная засуха в 2020 г. привела к ограничению водоснабжения домов и частных хозяйств в Крыму. С августа вода по графику подается в Симферополе. Ожидается, что на юге полуострова придется вводить подобный график с 23 сентября, сообщает телеканал "360".

В то же время в Киеве заявляют, что готовы обсудить с Москвой условия подачи воды в Крым.