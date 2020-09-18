Украина предложила России начать переговоры по водоснабжению Крыма

Украина предложила России начать переговоры по водоснабжению Крыма
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ Киев намерен выдвинуть ряд встречных условий

Украина прервала подачу воды на Крымский полуостров, как разорвала и другие коммерческие и гуманитарные связи с этой территорией, из-за действий России. Поэтому ответственность за дефицит питьевой воды несет ответственность Москва. Если она хочет решить проблему, может обратиться с просьбой к Киеву. Об этом заявил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, Украина никогда не мешала России наладить нормальное снабжение полуострова. Но если у Москвы не получается сделать это самостоятельно, пусть это признает и обратится за помощью.

"Оккупировали – занимайтесь территорией либо ведите с нами переговоры, – заявил нардеп. – Украина не обещала начать подачу воды. Мы готовы к обсуждению этого вопроса, если Россия готова к осуждению вопроса о статусе Крыма",

- выдвинул встречное условие Яременко, выступая в эфире канала "Дом". По его мнению, позиция Киева понятна и логична: как только он получит Крым обратно, он сразу начнет решать имеющиеся там проблемы.

Ранее в МИД Украины заявили, что Россия искусственно создала нехватку воды в Крыму.

Из-за чрезвычайно жаркого и засушливого лета водохранилища Крыма практически пересохли. Вода в дома в некоторых регионах подается по жесткому графику.

Николай ВИКТОРОВ

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