Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили

Заявление о вмешательстве США в дела Крыма не ново. Власти заокеанского государства постоянно, начиная с 2014 года, подталкивают своих "подопечных" из Незалежной мутить воду на полуострове. Так ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на репортаж одного из американских СМИ, добавив, что это стало системой и не удивляет. 

"США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове",

– заявил он РИА "Новости".

При этом, по его мнению, за безопасность крымчан волноваться не стоит, так как на полуострове находится достаточно военных, чтобы защитить границы России. Да и никаких "украинских подразделений", якобы воюющих в Крыму, не существует, встречаются лишь отдельные провокаторы, а Киев продолжает потуги забросить на полуостров диверсантов . Однако "любая провокация будет пресекаться незамедлительно", предупредил Гемпель.

Сегодня российские дипломаты потребовали от США объяснить заявление одного из источников зарубежного СМИ о поддержке террористов в Крыму. Тот предположил, что, финансируя убийство американских военных в Афганистане, Москва отвечает Вашингтону на то, что он занимается вооружением "украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что шесть лет назад США были готовы признать  Крым российским.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Даже паспорт не нужен: как мошенники похищают вклады россиян

Сотрудники финансовых организаций могут незаконно вывести средства с "забытых" депозитов

Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

Один источник проболтался журналистам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей