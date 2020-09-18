Реагировать нужно быстро и жестко

Россия должна дать США эффективный, но неожиданный ответ на их поддержку украинских диверсантов в Крыму. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.

"В ответ на введение санкционного режима в 2014 году, Россия совершенно неожиданно объявилась в Сирии",

– напомнил Соловьев. Аналогичная реакция должна последовать и сейчас. Но только если информация, обнародованная американским каналом NBC News, подтвердится.

Ранее журналисты США сообщили со ссылкой на представителя Пентагона, что Вашингтон снабжает оружием украинских борцов с Россией в Крыму.

"NBC News не самый достоверный источник. Но мы давно знаем, что американцы работают с украинскими вояками",

– отметил Соловьев в комментарии "Взгляду".

Российские дипломаты уже потребовали от американских властей пояснить распространенные журналистами сведения.

Как стало недавно известно, операцию по вербовке задержанных в Минске 33 россиян, проводили сотрудники СБУ, но курировали ее в США.

В январе 2020 г. российские спецслужбы обнаружили в Крыму тайник, в котором хранилось большое количество взрывчатки и детонаторов.