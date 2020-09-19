На юге Крыма новые проблемы с водой

На юге Крыма новые проблемы с водой
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В хранилище хватит запасов только до декабря

С 23 сентября с ограничениями в подаче воды столкнутся жители Алушты – там тоже введут специальный график. Сообщается, что вода будет подаваться в особом режиме с 23 часов вечера до 5 утра. 

Как объяснила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях, в ночное время в водопроводе будет снижено давление, из-за чего вода будет слабо подаваться к домам жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка. При этом ее подача сохранится в прежнем режиме в другое время.

"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря ",

пишет она. 

Она объяснила, что это поможет сэкономить около 10 тысяч кубометров воды в сутки, тем самым сохранив ее для людей до следующего апреля. 

Огнева призвала людей отнестись к этому с пониманием и не набирать воду в ванны и другие большие емкости. 

Напомним, с 2014 года в Крыму серьезные проблемы с водой. После того, как Украина перекрыла доступ к Северо-Крымскому каналу, снабжающего полуостров 80% пресной воды, водоснабжение осуществлялось с помощью водохранилищ. Однако в этом году из-за проблем с выпадением осадков ситуация серьезно ухудшилась. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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