Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

Один источник проболтался журналистам

Американские СМИ "сдали" свои власти – они мимолетом в одной из статей упомянули о том, что США поддерживает террористические организации в Крыму. Это повлекло незамедлительную реакцию России.

Речь идет о материале телеканала NBC, в котором пытаются дать обоснование возможному сговору российских спецслужб с талибами (запрещены в РФ) и их причастность к убийству американских военных в Афганистане. Журналисты, ссылаясь на официальные заявления генерала Фрэнка Маккензи, сообщают, что пока ни одного подтверждения найти не удалось, однако эксперты уверены – Россия финансирует запрещенную в стране организацию Талибан.

Один из источников издания сделал предположение, что финансируя убийство американских военных, Россия отвечает США на то, что они занимаются вооружением "украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму", пишет URA.RU. На заявление незамедлительно отреагировали российские дипломаты.

Как указано в призыве диппредставительства России в США в "Фэйсбук", посольство с крайней озабоченностью восприняло новость о подготовке террористов в Крыму американцами, указывает телеканал "360".

"Если это правда (а не географическая близорукость телеканала), мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, способствовал ли Вашингтон или косвенно СБУ организации терактов против жителей Крыма",

– говорится в сообщении.

Отметим, что Пентагон в своем официальном заявлении утверждали – никаких доказательств сговора России и террористов в Афганистане нет. В Москве эту информацию также опровергают.