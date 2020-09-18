Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

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Американские СМИ "сдали" свои власти – они мимолетом в одной из статей упомянули о том, что США поддерживает террористические организации в Крыму. Это повлекло незамедлительную реакцию России.
Речь идет о материале телеканала NBC, в котором пытаются дать обоснование возможному сговору российских спецслужб с талибами (запрещены в РФ) и их причастность к убийству американских военных в Афганистане. Журналисты, ссылаясь на официальные заявления генерала Фрэнка Маккензи, сообщают, что пока ни одного подтверждения найти не удалось, однако эксперты уверены – Россия финансирует запрещенную в стране организацию Талибан.
Один из источников издания сделал предположение, что финансируя убийство американских военных, Россия отвечает США на то, что они занимаются вооружением "украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму", пишет URA.RU. На заявление незамедлительно отреагировали российские дипломаты.
Как указано в призыве диппредставительства России в США в "Фэйсбук", посольство с крайней озабоченностью восприняло новость о подготовке террористов в Крыму американцами, указывает телеканал "360".
The statements provided in the NBC News report [🔸https://nbcnews.to/3iTcBCc] about the U.S. involvement in “Ukrainian...Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Четверг, 17 сентября 2020 г.
"Если это правда (а не географическая близорукость телеканала), мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, способствовал ли Вашингтон или косвенно СБУ организации терактов против жителей Крыма",
– говорится в сообщении.
Отметим, что Пентагон в своем официальном заявлении утверждали – никаких доказательств сговора России и террористов в Афганистане нет. В Москве эту информацию также опровергают.
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