"Чего греха таить": Песков сделал неожиданное признание

"Чего греха таить": Песков сделал неожиданное признание
Дмитрий Песков. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента заявил, что он такой не один

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что посещал вместе с детьми кинотеатр без маски и смотрел фильм без средства индивидуальной защиты. Случай произошел в прошедшее воскресенье.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что большинство людей пришли на сеанс без масок, передает "Интерфакс".

" Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", – признал представитель Кремля.

Также в беседе с журналистами он отметил, что далеко не каждый чиновник или топ-менеджер соблюдает двухнедельный карантин, прежде чем встретиться с президентом. Есть и те, кто выполняют необходимое условие, но многие высокопоставленные лица проходят карантин за несколько дней. Кто-то, добавил Песков, наносит визит главе РФ без карантина – у каждого чиновника свой график. Кроме того, в каждом офисе или ведомстве царит своя эпидемиологическая обстановка.

Как считает Песков, ответственный государственный служащий или глава организации сначала оценивает возможные последствия коронавируса, а затем сам принимает решения о том, стоит ли ему соблюдать карантин перед встречей с российским лидером, передает РИА "Новости".

Также в Кремле призвали граждан соблюдать необходимые меры, так как угроза COVID-19 продолжает существовать.

Ранее глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что столичным кинотеатрам рекомендовано проводить проверку наличия масок у зрителей каждые 10-15 минут. 

Не так давно Песков вызвал изумление одного из жителей Сочи, появившись на курорте в шлепках.

Егор МАЛКОВ

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