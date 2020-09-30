Некоторые из культур могут не перенести зиму из-за этой процедуры

Правильная посадка цветов – залог их состояния на следующий сезон. Некоторые многолетники категорически запрещается обстригать – вместо красивых лепестков можно увидеть чахлые саженцы. Тем не менее, многие садоводы практикуют ежегодный обстриг цветов по устоявшейся традиции.

Русский шалфей

Красивое растение довольно стойко переносит суровые зимы. Правда, если его обрезать, то плод не станет столь жизнестойким и вряд ли сформирует новые побеги. Такое решение может привести к тому, что растение будет к началу лета на последнем издыхании – не факт, что почки пробудятся.

Гейхера

Полюбившийся многим дачникам многолетник всегда выделяется из-за своей причудливой формы и окраски – чаще всего он растет в клумбах как декоративный элемент. Но если его правильно укрыть, он хорошо перенесет зимние морозы. А обрезка приведет к гибели цветка. Лучшее время для этой процедуры – весна.

Медуница

Для ухода за этим растением достаточно использования торфа или опилок в качестве укрытия – медуница прекрасно переносит морозы. Но обрезка сильно ослабит ее иммунитет – после зимы цветок может погибнуть. Оптимальным сезоном для обрезки, как и для гейхеры, считается весна.

Злаковые

Такие растения лучше укрывать сухой листвой – она не дает распространиться в почве опасной холодной влаге. Почки же при грамотном укрытии останутся целыми и не промерзнут. Весенняя обрезка категорически не рекомендуется.

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