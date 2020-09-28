Правильный подход позволит обеспечить плодородный урожай

Многие дачники не могут похвастаться на своем огороде хорошей почвой – на некоторых участках в земле содержится высокое содержание глины. Поэтому каждую осень необходимо готовить грунт для грядок и посадки весенней рассады.

Опытные садоводы уверены: лучший грунт – не из магазина, а тот, который приготовлен своими руками. Не всегда продавцы могут предоставить качественный грунт. А при правильном подходе можно заготовить плодородную и качественную почву самостоятельно.

Как смешивать грунт для рассады

Чтобы получить хороший грунт для весенней рассады, необходимы три компонента: болотный торф, песок и земля со своего огорода. Пропорция для этого следующая: одно ведро торфа и по половине ведра земли с песком.

Грунт необходимо хорошо перемешать. Затем положить в пакеты. Далее мешки нужно укрыть в теплице. Когда наступит весна, пакет с землей необходимо разморозить. После этого в подготовленную почву засаживают рассаду.

Как смешивать грунт для грядок

Для грядок необходимо смешать торф с песком в пропорции три к одному. После этого добавить немного золы с яичной скорлупой. Все хорошо перемешивается и засыпается в грядки и деревья с кустами.

Торф нужно укрыть на зимний сезон пленкой, насыпав его на землю. Саженцы любят лесной торф – в нем содержится огромное количество полезных веществ. Отсюда и прекрасный рост растений. Конечно, это довольно тяжелый компонент – нужно хорошо потрудиться, вынося его из леса с мешками и ведрами. Но он гарантирует плодородный урожай, передает 7dach.ru.

Ранее сообщалось о том, что для безопасности почвы лучше оставить горчицу на зиму сразу же после уборки урожая.