Бабье лето – отличное время для заботы о кустарнике

Крыжовник вполне может несколько сезонов обходиться без обрезки и при этом радовать садоводов урожаем сочных ягод. Однако со временем плоды все равно начинают мельчать. Когда такой период наступил – вернуть ягодное изобилие поможет секатор.

Помните, обрезать можно только кусты старше четырех-пяти лет.

Итак, приступаем к процессу.

Первое правило

Перед тем, как начинать работу с кустом, обязательно хорошенько вымойте секатор с мылом, а лучше продезинфицируйте. Нередко садоводы игнорируют этот совет, однако нужно помнить, что срезы растения подвержены проникновению бактерий и грибков. Защитить кустик от такой напасти поможет простой таз с мыльной водой – окунайте туда периодический инструмент.

Второе правило

В этом деле важно выбрать правильное время для обрезки. Конечно, кустик можно обработать в конце лета, когда урожай собран, а сезон подходит к концу. Но у тех, кто летом не успел, еще есть время позаботиться о растении. Обрезать крыжовник можно осенью, когда ветки уже сбросят листву. Главное сделать это до заморозков. День должен быть сухой и желательно теплый. Под дождем такие манипуляции проводить нельзя.

Третье правило

Порядок обрезания веток такой. Сперва нужно убрать старые и кривые ветки – их удаляем до основания. Самые толстые и темные убираем в первую очередь – таких массивных ветвей в кусте можно оставить штук шесть. Теперь их нужно подрезать на 15 см.

Заключительный штрих: обработка молодых побегов. Большую часть нужно подрезать до самого основания. А три-четыре ветки подкоротить, оставив 10 см в высоту.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить крыжовник осенью. Эффективное удобрение можно сделать в домашних условиях.