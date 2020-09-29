Плодовые деревья нуждаются в особом уходе

Вишню считают одним из самых устойчивых к холодам и непогоде плодовым деревом, однако для того, чтобы в будущем году она дала хороший и вкусный урожай, начинать ухаживать за ней нужно уже осенью. Для того, чтобы деревья хорошо пережили весну, необходимо соблюсти всего пять правил.

Первое правило

Для начала нужно обрезать старые и сухие ветки, а после обязательно не забыть обработать их масляной краской или садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Также следует обработать трещины, чтобы в них не поселились вредители.

Второе правило

Затем нужно перекопать почву вокруг деревьев. Глубина заглубления лопаты не должна быть больше 15-17 сантиметров, иначе можно повредить корни вишни. После следует разрыхлить землю и накрыть ее агроволокном.

Третье правило

Чтобы в следующем сезоне вишня дала хороший урожай, деревья необходимо как следует полить. Если осень выдалась дождливой, нужно использовать три ведра воды на один квадратный метр, в противном случае число ведер можно увеличить до пяти

Четвертое правило

Очень важный этап – правильное корневая подкормка деревьев. Лучше всего использовать разбавленный водой птичий помет. Подойдет и перегной или удобрения на основе калия.

Пятое правило



На последнем этапе нужно утеплить дерево и побелить стволы. Это отпугнет грызунов и защитит вишню от вредного воздействия солнечных лучей в зимнее время.

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