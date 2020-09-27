Забота о кустарнике в октябре порадует хорошим урожаем в следующем сезоне

Чтобы добиться крупных ягод и их большего количества весной, о смородине нужно позаботиться заранее. Необходимо осенью ее подкормить. Так кусты смогут напитаться необходимыми элементами и пережить морозы зимой.

Перегной или компост

Смородину не стоит удобрять навозом, а вот перегной подойдет. На 10 литров воды добавить 2 килограмма органики. Смесь должна настояться, а после можно ею полить грядки. После полива необходимо взрыхлить почву.

Можно использовать и компост. Им нужно подкармливать кустарник в сухом виде. За несколько месяцев почва пропитается необходимыми элементами.

Куриный помет

Еще одним хорошим удобрением станет куриный помет. На 10 литров нужен уже всего один килограмм вещества. Смесью нужно полить около кустов, на расстоянии в 20 см.

Зола

Древесная зола поможет впитать смородине в себя калий, фосфор и кальций. На каждый куст нужно 100 грамм этой подкормки. В жидком виде смесь из 10 литров воды и 100 граммов золы должна настояться неделю перед использованием.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за смородиной осенью.