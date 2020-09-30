Инициативу ФНПР раскритиковали в министерстве финансов

Отменять сейчас накопительную часть государственной пенсии преждевременно, необходимо, чтобы в России заработала система добровольных накоплений. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о письме, направленном Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. В документе организация призвала исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент.

"Наверно, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов", – цитирует "Интерфакс" министра.

Силуанов настаивает на том, чтобы сначала была создана система добровольных накоплений, а уже затем переходить к кардинальным инициативам. Также он напомнил, что накопительная часть приостановлена.

Действие ее заморожено с 2014 года. В настоящее время мораторий продлен до 2022 г. включительно. Однако в среду, 30 сентября, кабмин внес в парламент законопроект, который продлевает эту "заморозку" и на 2023 год.

