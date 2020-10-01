Переплату по страховым пенсионным взносам вернут в особых случаях

Президент РФ одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ

Переплату по взносам на обязательное пенсионное страхование можно будет вернуть, но не во всех случаях. Президент РФ Владимир Путин подписал в четверг, 1 октября, соответствующие поправки в статьи Налогового кодекса РФ.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, перечислены условия, когда нельзя претендовать на возврат излишне уплаченных сумм в ПФР.

Решение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее были предложены поправки в Налоговый кодекс, касающиеся предпринимателей и некоммерческих организаций социальной направленности.

Николай ВИКТОРОВ

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