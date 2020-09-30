Стало известно об отравлении Ассанжа

Стало известно об отравлении Ассанжа
Джулиан Ассанж. Фото: Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Журналистам удалось разузнать о планах американской разведки

Спецслужбы США намеревались расправиться с Джулианом Ассанжем с помощью яда. Такой вариант американцы рассматривали, когда основатель WikiLeaks еще скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, и они не могли до него добраться.

Разведслужбы Америки рассматривали два варианта: либо провести спецоперацию и выкрасть австралийского журналиста, либо через своих агентов подсыпать ему отраву.

В материалах британского издания The Guardian указано, что такие сенсационные данные журналистам удалось получить со слов свидетеля по делу об экстрадиции Джулиана, который попросил сохранить его анонимность в целях безопасности.

Инсайдер также рассказал, что все беседы основателя WikiLeaks с юристами и адвокатами прослушивали спецагенты при помощи запрятанных в помещении жучков. Кроме того, американцы даже смогли заполучить отпечатки Ассанжа, сняв их с его стакана.

Ранее немецкие законодатели призвали Берлин оказать помощь Джулиану Ассанжу, который раскрыл преступные деяния США на Ближнем Востоке.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Щенок Путина": Трамп и Байден поскандалили на первых дебатах

Оппонент от демократов призвал американского лидера заткнуться

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей